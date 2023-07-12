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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Первые футболки «Арсенала» нового сезона поступили в продажу с нелепой ошибкой

12 Июля 2023 • 04:05 Комментировать (1)

Двадцать лет тому назад, в сезоне 2003/2004, «Арсенал» выдал один из лучших сезонов за всю историю чемпионатов Англии, тогда команда Арсена Венгера выиграла двадцать шесть матчей, а в двенадцати сыграла вничью - не проиграв ни разу за сезон.

В честь этого сезона Adidas и «Арсенал» выпустили новую форму с упоминанием о том подвиге - на внутренней части футболки отпечатана краткая хронология матчей того сезона - WWWWWDDDD, в таком формате.

Но кто-то недосчитал матчи и вместо 38 игр там оказались... 32. В таком виде футболки и пошли в продажу. Досадную ошибку обнаружили далеко не сразу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
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Комментарии (1)
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Vaisili0k
12 Июля 2023 в 04:08
Три недели назад вы уже об этом писали, повторяетесь
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