Первые футболки «Арсенала» нового сезона поступили в продажу с нелепой ошибкой

Двадцать лет тому назад, в сезоне 2003/2004, «Арсенал» выдал один из лучших сезонов за всю историю чемпионатов Англии, тогда команда Арсена Венгера выиграла двадцать шесть матчей, а в двенадцати сыграла вничью - не проиграв ни разу за сезон.

В честь этого сезона Adidas и «Арсенал» выпустили новую форму с упоминанием о том подвиге - на внутренней части футболки отпечатана краткая хронология матчей того сезона - WWWWWDDDD, в таком формате.

Но кто-то недосчитал матчи и вместо 38 игр там оказались... 32. В таком виде футболки и пошли в продажу. Досадную ошибку обнаружили далеко не сразу.