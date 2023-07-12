Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Капитан «Брайтона» подписал новый контракт с клубом

12 Июля 2023 • 01:51 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

Центральный защитник «Брайтона» Льюис Данк поставил подпись под обновлённым контрактом.

31-летний футболист договорился с «чайками» о новом соглашении, которое рассчитано до середины 2026 года, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка уже подписана и в скором времени должна быть подтверждена официально.

Льюис Данк принадлежит «Брайтону» на протяжении всей своей карьеры. На его счету в общей сложности более 400 матчей за команду во всех турнирах. В прошедшей кампании центрбек появился на поле в 42 поединках, записав себе в актив два забитых мяча. Прежний контракт игрока действовал до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Льюис Данк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН ЛУТОН ТАУН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
02:49 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» попробует подписать Лапорта в случае продажи Бонуччи или Бремера слухи
02:39 · Англия. Премьер-лига
Скамакка – об интересе «Ромы»: «Было бы здорово играть под руководством Моуринью»
02:13 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» интересен «Эвертону» слухи
01:51 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Брайтона» подписал новый контракт с клубом
01:17 · Англия. Премьер-лига
«Лион» на намерен продавать Шерки в топ-клуб АПЛ
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл замену Влаховичу в АПЛ слухи
11 Июля
23:51 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ювентуса» согласился перейти в «Вест Хэм»
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Милан» официально объявит о подписании Пулишича в среду
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может сохранить Алькантару до следующего года
22:51 · Англия. Премьер-лига
Ндиайе может перейти в «Марсель» слухи
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обсудит продажу Дина Хендерсона после подписания Онана
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил Айуоби долгосрочный контракт слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит первое предложение по игроку молодёжной сборной Франции слухи
22:06 · Англия. Премьер-лига
Источник: Янг подписал контракт с «Эвертоном»
21:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» надеется закрыть сделку по Харви Барнсу на этой неделе
Все новости
Рекомендуем