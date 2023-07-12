Капитан «Брайтона» подписал новый контракт с клубом

Центральный защитник «Брайтона» Льюис Данк поставил подпись под обновлённым контрактом.

31-летний футболист договорился с «чайками» о новом соглашении, которое рассчитано до середины 2026 года, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка уже подписана и в скором времени должна быть подтверждена официально.

Льюис Данк принадлежит «Брайтону» на протяжении всей своей карьеры. На его счету в общей сложности более 400 матчей за команду во всех турнирах. В прошедшей кампании центрбек появился на поле в 42 поединках, записав себе в актив два забитых мяча. Прежний контракт игрока действовал до 2025 года.