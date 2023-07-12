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«Лион» на намерен продавать Шерки в топ-клуб АПЛ

12 Июля 2023 • 01:17 Комментировать
Страсбург
...
Лион
12.08 21:00

«Лион» планирует сохранить в своих рядах атакующего полузащитника Райана Шерки.

19-летний футболист попал в сферу интересов «Челси», который в ближайшее время может сделать официальное трансферное предложение. Согласно заявлениям журналиста Эда Ааронса, лондонцам будет крайне непросто провернуть сделку, поскольку «Лион» решительно настроен удержать восходящую звезду нынешним летом, несмотря на возникший интерес.

В прошедшем розыгрыше французской Лиги 1 Райан Шерки отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами, проведя 34 матча. В активе игрока также пять взятий ворот в 12 поединках за молодёжную сборную Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Райан Шерки трансферы футбола - лето 2023
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