«Милан» официально объявит о подписании Пулишича в среду

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич в ближайшие часы станет игроком «Милана».

Клубы ещё на прошлой неделе договорились об условиях трансфера 24-летнего футболиста. Как сообщается о обновлённом отчёте инсайдера Флориана Плеттенберга, официальное подтверждение сделки запланировано на среду. Американец уже вылетел в Милан, где в скором времени пройдёт медосмотр и заключит контракт с «россонери».

По некоторым данным, «Челси» заработает на продаже Кристиана Пулишича порядка 20 млн евро. В прошедшем сезоне игрок отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами в 30 матчах за «синих».