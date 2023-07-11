«Ливерпуль» может сохранить Алькантару до следующего года

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, вероятно, проведёт в клубе ещё один сезон.

32-летний футболист испытывает регулярные проблемы с травмами, что мешает ему закрепиться в стартовом составе команды Юргена Клоппа. По сведениям Daily Mail, уход Алькантары этим летом по-прежнему не исключён, однако «Ливерпуль» не станет настаивать на расставании с испанцем – в клубе готовы позволить ему доработать до конца контракт, истекающий в середине следующего года.

Интерес к Тьяго Алькантаре проявляют представители чемпионатов Саудовской Аравии и Турции. Стоимость хавбека, согласно оценке Transfermarkt, составляет 15 млн евро.