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«Ливерпуль» может сохранить Алькантару до следующего года

11 Июля 2023 • 23:22 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, вероятно, проведёт в клубе ещё один сезон.

32-летний футболист испытывает регулярные проблемы с травмами, что мешает ему закрепиться в стартовом составе команды Юргена Клоппа. По сведениям Daily Mail, уход Алькантары этим летом по-прежнему не исключён, однако «Ливерпуль» не станет настаивать на расставании с испанцем – в клубе готовы позволить ему доработать до конца контракт, истекающий в середине следующего года.

Интерес к Тьяго Алькантаре проявляют представители чемпионатов Саудовской Аравии и Турции. Стоимость хавбека, согласно оценке Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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