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Ндиайе может перейти в «Марсель» слухи

11 Июля 2023 • 22:51 Комментировать

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиайе может перейти в «Марсель».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Марсель» находится в продвинутых переговорах по личным условиям с Илиманом Ндиайе.

По данным журналиста, ожидается скорое достижение соглашения. Обсуждается пятилетний контракт, а сам Ндиайе заинтересован в переходе во французский клуб.

Затем «Марсель» будет вести переговоры уже с «Шеффилдом» относительно суммы трансфера. Большинство деталей сделки уже согласованы, остальные находятся на финальной стадии.

В минувшем сезоне Ндиайе сыграл 52 матча, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Шеффилд Юнайтед Илиман Ндиайе трансферы футбола - лето 2023
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