Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиайе может перейти в «Марсель».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Марсель» находится в продвинутых переговорах по личным условиям с Илиманом Ндиайе.

По данным журналиста, ожидается скорое достижение соглашения. Обсуждается пятилетний контракт, а сам Ндиайе заинтересован в переходе во французский клуб.

Затем «Марсель» будет вести переговоры уже с «Шеффилдом» относительно суммы трансфера. Большинство деталей сделки уже согласованы, остальные находятся на финальной стадии.

В минувшем сезоне Ндиайе сыграл 52 матча, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.