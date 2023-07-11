«Манчестер Юнайтед» обсудит продажу Дина Хендерсона после подписания Онана

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может быть продан в «Ноттингем Форест».

Именно в стане «лесников» вратарь выступал на правах аренды в прошедшем сезоне. Клуб заинтересован в выкупе 26-летнего игрока, однако прежние переговоры с «Манчестер Юнайтед» не привели к успеху. По сведениям Sky Sports, «красные дьяволы» готовы вновь обсудить продажу Хендерсона, когда завершат подписание Андре Онана из «Интера». О переходе камерунца должно быть объявлено в ближайшее время.

Дин Хендерсон связан с «Манчестер Юнайтед» контрактом, рассчитанным до 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.