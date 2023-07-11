Лондонский «Челси» готов приобрести атакующего полузащитника «Лиона» Райана Шерки.

«Синие» уже фигурировали в числе претендентов на 19-летнего футболиста, выступающего за молодёжную сборную Франции. По данным журналиста Жюльена Лоренса, «Челси» планирует в скором времени сделать первое официальное предложение по юной звезде «Лиона». Француз рассматривается в качестве замены Кристиану Пулишичу, переходящему в «Милан».

Трансферная стоимость Райана Шерки оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро. В активе игрока 14 забитых мячей и 16 результативных передач в 102 матчах за первую команду «Лиона».