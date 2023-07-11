«Ньюкасл» надеется закрыть сделку по Харви Барнсу на этой неделе

Английский «Ньюкасл» планирует закрыть сделку по переходу Харви Барнса из «Лестера» на текущей неделе. По информации британского Football Insider, её стоимость составит порядка 35-45 млн евро.

Отмечается, что «сороки» ещё не сделали предложение по молодому игроку, но у самого футболиста есть большое желание оказаться на «Сент-Джеймс Парке» в новом сезоне.

Напомним, что контракт 25-летнего англичанина с «Лестером» действует ещё два года. «Лисам» по итогам сезона-2022/23 не повезло вылететь из Премьер-лиги в Чемпионшип.

«Ньюкасл» в следующем сезоне впервые за 20 лет сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.