Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть клуб в скором времени.

Габонский футболист должен был вернуться в расположение команды в среду, однако сроки изменились – теперь ему позволено не возвращаться до следующего понедельника. По сведениям журналиста Мэтта Лоу, велика вероятность, что в клубе рассчитывают оформить продажу 34-летнего форварда к началу следующей недели.

Интерес к Пьер-Эмерику Обамеянгу проявляли представители чемпионата Саудовской Аравии, а также турецкий «Галатасарай». Контракт игрока с «Челси» истекает в следующем году, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 4 млн евро.