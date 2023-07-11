Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Бразильский игрок провёл прошлый сезон в «Севилье» на правах аренды. В «Манчестер Юнайтед» не имеют планов на 30-летнего латераля, поэтому охотно рассмотрят предложения по нему. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, Теллес – одна из опций на трансферном рынке для саудовского «Аль-Хиляля». Контракт футболиста с «красными дьяволами» истекает в следующем году.

Алекс Теллес отыграл 38 матчей за «Севилью» в минувшей кампании, отметившись тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.