Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аль-Хиляль» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед» слухи

11 Июля 2023 • 21:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Бразильский игрок провёл прошлый сезон в «Севилье» на правах аренды. В «Манчестер Юнайтед» не имеют планов на 30-летнего латераля, поэтому охотно рассмотрят предложения по нему. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, Теллес – одна из опций на трансферном рынке для саудовского «Аль-Хиляля». Контракт футболиста с «красными дьяволами» истекает в следующем году.

Алекс Теллес отыграл 38 матчей за «Севилью» в минувшей кампании, отметившись тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аль-Хиляль Алекс Теллес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
22:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит первое предложение по игроку молодёжной сборной Франции слухи
22:06 · Англия. Премьер-лига
Источник: Янг подписал контракт с «Эвертоном»
21:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» надеется закрыть сделку по Харви Барнсу на этой неделе
21:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» надеется продать Обамеянга до начала следующей недели слухи
21:21 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед» слухи
20:57 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес рассказал, на какой позиции хотел бы играть в «Челси»
20:42 · Англия. Премьер-лига
Названы условия нового предложения «Баварии» по Кейну слухи
19:35 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо выразил готовность перейти в «Челси» слухи
18:46 · Англия. Премьер-лига
Назван главный трансферный провал «Манчестер Юнайтед» в эпоху Глейзеров
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Энцо Фернандес позвал Дибалу в «Челси»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Альварес не покинет «Манчестер Сити» на правах аренды
15:48 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик язвительно отреагировал на совет фаната
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил о переходе Соломона официально
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал сделку по Ангело Габриэлю
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» перенёс дату возвращения Лукаку
Все новости
Рекомендуем