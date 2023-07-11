Энцо Фернандес рассказал, на какой позиции хотел бы играть в «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о наиболее удобной роли на поле.

22-летний аргентинец известен умением выполнять различные функции. Впрочем, сам игрок всё же предпочитает больше участвовать в атаках: «Я могу играть где угодно. Если всё же выбирать, то, конечно, я бы предпочёл действовать ближе к чужим воротам – мне нравится забивать голы. Я люблю врываться в штрафную площадь соперника, но роль опорника мне тоже по душе. Всё зависит от тренера – я сыграю там, где он скажет», – приводит AlbicelesteTalk слова хавбека «синих».

Энцо Фернандес перебрался в «Челси» в январе из «Бенфики». Трансфер обошёлся лондонцам в 121 млн евро.