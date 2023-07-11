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Мойсес Кайседо выразил готовность перейти в «Челси» слухи

11 Июля 2023 • 19:35 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо подтвердил свою готовность перейти в «Челси». 

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер, талантливый игрок подчеркнул статус и значимость этой команды, называя ее «крутой командой». Кайседо выразил свое восхищение историческими достижениями «Челси» и красотой города, в котором клуб базируется.

По информации журналиста, в настоящее время ведутся переговоры между «Челси» и «Брайтоном» относительно возможного перехода игрока.

В минувшем сезоне Кайседо провел 43 матча, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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