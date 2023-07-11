Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо подтвердил свою готовность перейти в «Челси».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер, талантливый игрок подчеркнул статус и значимость этой команды, называя ее «крутой командой». Кайседо выразил свое восхищение историческими достижениями «Челси» и красотой города, в котором клуб базируется.

По информации журналиста, в настоящее время ведутся переговоры между «Челси» и «Брайтоном» относительно возможного перехода игрока.

В минувшем сезоне Кайседо провел 43 матча, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.