Назван главный трансферный провал «Манчестер Юнайтед» в эпоху Глейзеров

Авторитетный портал Goal.com составил рейтинг провальных трансферов «Манчестер Юнайтед» в эпоху владения клубом семьи Глейзеров. На первом месте оказался Алексис Санчес, которого клуб подписывал в январе 2018 года. В 45 матчах за «красных дьяволов» чилиец забил пять голов и отдал девять голевых передач. Уже через полтора года Санчес ушёл в аренду в «Интер».

Второе место в рейтинге занял Анхель ди Мария, который провёл на «Олд Траффорд» всего лишь один сезон. Тройку замкнул Ромелу Лукаку.

В десятку худших подписаний «МЮ» в эпоху Глейзеров также вошли Поль Погба, Джедон Санчо, Гарри Магуайр, Мемфис Депай, Радамель Фалькао, Уилфрид Заха и Донни ван де Бек.