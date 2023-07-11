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Назван главный трансферный провал «Манчестер Юнайтед» в эпоху Глейзеров

11 Июля 2023 • 18:46 Комментировать

Авторитетный портал Goal.com составил рейтинг провальных трансферов «Манчестер Юнайтед» в эпоху владения клубом семьи Глейзеров. На первом месте оказался Алексис Санчес, которого клуб подписывал в январе 2018 года. В 45 матчах за «красных дьяволов» чилиец забил пять голов и отдал девять голевых передач. Уже через полтора года Санчес ушёл в аренду в «Интер».

Второе место в рейтинге занял Анхель ди Мария, который провёл на «Олд Траффорд» всего лишь один сезон. Тройку замкнул Ромелу Лукаку.

В десятку худших подписаний «МЮ» в эпоху Глейзеров также вошли Поль Погба, Джедон Санчо, Гарри Магуайр, Мемфис Депай, Радамель Фалькао, Уилфрид Заха и Донни ван де Бек.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Анхель Ди Мария Алексис Санчес Ромелу Лукаку Джоэл Глейзер Аврам Глейзер
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