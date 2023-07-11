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​Энцо Фернандес позвал Дибалу в «Челси»

11 Июля 2023 • 18:31 Комментировать

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес позвал в клуб своего соотечественника - нападающего Пауло Дибалу из «Ромы».

«Надеюсь, он придёт», - сказал Фернандес Ole. «Я поговорил с Дибалой и сказал, что жду его на барбекю. Мне нужен кто-то, с кем я смогу так провести время», - добавил аргентинец с улыбкой.

Ранее Пауло Дибала дал понять, что не планирует уходить из «Ромы» в летнее трансферное окно. По словам форварда, он счастлив в итальянском клубе.

29-летний Дибала провёл за «Рому» 38 официальных матчей. В них нападающий забил 18 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Пауло Дибала Энцо Фернандес
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