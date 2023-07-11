​Мудрик язвительно отреагировал на совет фаната

Вингер «Челси» Михаил Мудрик достаточно резко отреагировал на совет, который дал ему фанат в одной из социальных сетей.

Болельщик посоветовал Мудрику научиться двигаться с мячом в разных направлениях.

«Научись делать обороты с мячом на 360 градусов, это поможет тебе менять направление и быть непредсказуемым. Бегать с мячом в одном направлении недостаточно. Подсказка», - написал фанат.

«Почему ты ещё не выиграл «Золотой мяч»? – язвительно ответил Мудрик.

Михаил Мудрик перебрался в «Челси» в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб заплатил за игрока 70 миллионов евро. С тех пор украинец провёл за «пенсионеров» 17 матчей, в которых записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.