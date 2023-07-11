«Челси» согласовал сделку по Ангело Габриэлю

Руководство «Челси» приблизилось к завершению сделки по бразильскому нападающему «Сантоса» Ангело Габриэлю.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «синие» согласовали все документы по трансферу 18-летнего форварда. Сообщается, что завтра, 12 июля, игрок завершит вторую часть медицинских тестов, а затем отправится в США, где присоединится к основе «Челси». Сумма сделки составляет 15 миллионов евро, а решение о возможной аренде Ангело будет принято уже после предсезонного турне лондонцев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего бразильца в 13 миллионов евро.