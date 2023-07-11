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«Челси» перенёс дату возвращения Лукаку

11 Июля 2023 • 14:11 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что Ромелу Лукаку не приедет в расположение «Челси» в среду-четверг, хотя об этих датах ранее говорил тренер команды Маурисио Почеттино. Журналист Мэтт Лоу сообщает в социальных сетях о переносе лондонским клубом даты приезда бельгийского форварда.

«Челси» перенёс дату возвращения Лукаку на понедельник, 17 июля. Обе стороны надеются/ожидают, что к тому моменту будет заключена сделка с «Интером», - пишет журналист.

Как известно, «Интер» хочет сохранить 30-летнего Лукаку в своих рядах. Сезон 2022/2023 бельгиец провёл в миланском клубе на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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