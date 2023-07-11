В прессе появилась информация о том, что Ромелу Лукаку не приедет в расположение «Челси» в среду-четверг, хотя об этих датах ранее говорил тренер команды Маурисио Почеттино. Журналист Мэтт Лоу сообщает в социальных сетях о переносе лондонским клубом даты приезда бельгийского форварда.

«Челси» перенёс дату возвращения Лукаку на понедельник, 17 июля. Обе стороны надеются/ожидают, что к тому моменту будет заключена сделка с «Интером», - пишет журналист.

Как известно, «Интер» хочет сохранить 30-летнего Лукаку в своих рядах. Сезон 2022/2023 бельгиец провёл в миланском клубе на правах аренды.