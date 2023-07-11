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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Амрабатом

11 Июля 2023 • 13:42 Комментировать

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат может перебраться в топ-клуб Английской премьер-лиги.

Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, подписать 26-летнего футболиста собирается «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы провели первый этап переговоров по трансферу хавбека.

Софьян является игроком флорентийского коллектива с лета 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в середине следующего года. Его трансферный ценник – 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Амрабат сыграл 49 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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