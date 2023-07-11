Кто станет новым капитаном «Челси» после ухода лидеров команды

Сесар Аспиликуэта покинул «Челси» после 11 лет в клубе. Таким образом, в новом сезоне у «синих» будет новый капитан. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто им станет.

Тьяго Силва

Во второй части прошлого сезона, когда Сесар Аспиликуэта получил травму, а Жоржиньо ушёл в «Арсенал», капитанскую повязку неоднократно примерял Тьяго Силва. Защитник выглядит логичным кандидатом на пост нового капитана команды. Бразильцу не занимать опыта – в сентябре ему исполнится 39 лет. В «Челси» он начинает третий сезон, при этом в составе лондонцев защитник побеждал в Лиге чемпионов. Хотя с 2021 года прошло не так много времени, Силва один из немногих, кто помнит тот успех. Против бразильца говорит его возраст. Капитан должен быть на поле, и есть большие сомнения, что Маурисио Почеттино будет активно использовать ветерана. Кроме того, Силва до сих пор испытывает трудности с английским, что тоже говорит против него.

Рис Джеймс

Пожалуй, правый латераль выглядит вполне достойным кандидатом на право носить капитанскую повязку. Джеймс, в отличие от Силвы, будет основным игроком команды, представить иной расклад решительно невозможно. Англичанин не просто выигрывал Лигу чемпионов в 2021 году, но и является воспитанником «Челси». Джеймс прошёл все ступени в клубе – от юношеских команд до основы, проведя в системе «синих» уже 17 лет. Сам защитник признавался, что мечтает однажды стать капитаном клуба. В прошлом сезоне он уже выходил в этой роли на поле, но теперь явно хочет продолжения. Правда, Джеймсу всего 23 года, и, возможно, пока его время не пришло.

Кепа Аррисабалага

Испанский вратарь тоже уже примерял капитанскую повязку в «Челси» в прошлом сезоне и может рассчитывать на её получение на постоянной основе. Судя по всему, испанец будет первым номером «синих» в предстоящем сезоне. Кепа защищает цвета лондонцев с 2018 года и уже стал полноценно своим в команде за этот срок. Вдобавок к этому испанец будет руководить обороной, а капитанская повязка может лишь помочь в этом. Да и к тому же с Маурисио Почеттино голкипер сможет общаться на родном для обоих испанском языке.

Бен Чилуэлл

Хотя защитник пришёл в Лондон в 2020 году, он уже является одним из главных долгожителей в «Челси». Чилуэлл также побеждал в Лиге чемпионов, играл в финале. По данным медиа, он пользуется большим уважением среди партнёров по команде. Ему 26 лет, он уже состоявшийся футболист с большим опытом и, скорее всего, тоже с гарантированным местом в составе при Почеттино. Правда, в контексте Чилуэлла сомнения возникают относительно его здоровья. Защитник много пропустил из-за травмы, а, как говорилось выше, капитан должен быть на поле.

Энцо Фернандес

Английские СМИ считают, что аргентинец может претендовать на эту роль, хотя и пришёл всего полгода назад. Чемпион мира проявил лидерские качества за недолгий период пребывания в клубе, и он говорит с Почеттино на одном языке. При этом Фернандес является самым дорогим и статусным приобретением новой эпохи «Челси». Учитывая, что Тодд Боуэли маниакально быстро избавляется от всех, кто успел застать Романа Абрамовича, существует риск, что перечисленные выше кандидаты вскоре покинут «Стэмфорд Бридж». В этом случае логично сделать ставку на игрока, вокруг которого текущий владелец клуба хочет строить свой проект.

Роман Андреев