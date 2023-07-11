«Бавария» готова подождать Кейна один год

В «Баварии» не переживают из-за сложных переговоров с «Тоттенхэмом» по трансферу форварда Гарри Кейна. Как сообщает SportBild, в мюнхенском клубе давно решили, что если подписать англичанина этим летом не удастся, то форварда подождут один год. Летом 2024-го Кейна можно будет пригласить как свободного агента.

В «Тоттенхэме» надеются, что к тому моменту Кейн подпишет новый контракт, но пока что такого желания 29-летний англичанин не изъявляет.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» этим летом может попробовать подписать Хулиана Альвареса или Душана Влаховича.

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