​«Бавария» может подписать чемпиона мира из «Манчестер Сити»

Этим летом «Баварии» важно подписать футболиста на позицию центрального нападающего. Поскольку подписать Гарри Кейна из «Тоттенхэма» будет сложно, мюнхенцы могут переключиться на план Б. Как сообщает SportBild, в качестве альтернативного варианта гранд Бундеслиги выбрал Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».

По данным источника, «Бавария» может взять 23-летнего Альвареса в аренду на сезон 2023/2024. Для аргентинца это может быть интересный вариант, ведь в Англии он сейчас находится в тени Эрлинга Холанна.

Также в шорт-листе мюнхенцев находится Душан Влахович из «Ювентуса».

Отметим, что в конце прошлого года Хулиан Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.