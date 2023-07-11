Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лукаку не явится в «Челси» вовремя

11 Июля 2023 • 13:14 Комментировать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино на днях заявил, что нападающий Ромелу Лукаку прибудет в расположение клуба в среду или четверг. Тем не менее, 30-летний бельгиец не планирует приезжать в эти дни, о чём на своих страницах пишет The Telegraph. Лукаку хочет подождать и узнать, сможет ли «Интер» добиться прогресса в вопросе его трансфера.

Сезон 2022/2023 Ромелу Лукаку провёл в «Интере» на правах аренды. Ранее сообщалось, что клуб Серии А хочет продлить арендное соглашение, однако «Челси» якобы настраивает на полноценном трансфере.

В 37 матчах за «Интер» в прошлом сезоне Лукаку забил 14 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
13:14 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку не явится в «Челси» вовремя
12:21 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма, какую «Спартак» готов заплатить за Санчеса
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Унион» объявил об аренде нападающего «Челси» официально
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» оформил трансфер игрока «Шахтёра»
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет удержать Кейна большими деньгами
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Челси» готовят громкую сделку 1
09:34 · Англия. Премьер-лига
Агент Санчеса отреагировал на информацию об интересе «Галатасарая» к трансферной цели «Спартака»
08:54 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет купить нападающего «Арсенала» 1
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» назвал сумму, какую заплатит за Бернарду Силву 2
08:32 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет перехватить звезду АПЛ у «Баварии»
07:51 · Россия. Премьер-лига
Названа зарплата Санчеса в «Спартаке»
04:54 · Англия. Премьер-лига
​Вьери: «Очень жаль, что Тонали ушёл»
03:21 · Англия. Премьер-лига
К де Кетеларе есть интерес из Лиги 1 и АПЛ
02:22 · Англия. Премьер-лига
Муту умудрился переманить в свой «Рапид» игрока лондонского «Арсенала» 1
00:28 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с «Вольфсбургом» по ван де Вену
Все новости
Рекомендуем