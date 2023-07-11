​Лукаку не явится в «Челси» вовремя

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино на днях заявил, что нападающий Ромелу Лукаку прибудет в расположение клуба в среду или четверг. Тем не менее, 30-летний бельгиец не планирует приезжать в эти дни, о чём на своих страницах пишет The Telegraph. Лукаку хочет подождать и узнать, сможет ли «Интер» добиться прогресса в вопросе его трансфера.

Сезон 2022/2023 Ромелу Лукаку провёл в «Интере» на правах аренды. Ранее сообщалось, что клуб Серии А хочет продлить арендное соглашение, однако «Челси» якобы настраивает на полноценном трансфере.

В 37 матчах за «Интер» в прошлом сезоне Лукаку забил 14 голов.