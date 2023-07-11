«Унион» на своём официальном сайте объявил о подписании нападающего «Челси» Давида Датро Фофана на правах годичной аренды.

Ранее сообщалось, что в сделку по аренде Датро Фофана не будет включена опция выкупа. Отметим, что сейчас портал Transfermarkt оценивает форварда в 10 миллионов евро.

Напомним, ивуарийский нападающий перешёл в «Челси» минувшей зимой из «Мольде». В составе «синих» 20-летний футболист успел провести четыре матча, но результативными действиями отметиться в них не сумел.

По итогам минувшего сезона «Унион» занял четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги и добыл путёвку в Лигу чемпионов.