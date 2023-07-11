«Тоттенхэм» оформил трансфер игрока «Шахтёра»

Израильский полузащитник Манор Соломон покинул украинский «Шахтёр» и продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы игрока стал лондонский «Тоттенхэм».

Соломон успешно прошел медицинское обследование для «шпор» и подписал с ними трудовое соглашение. До конца дня лондонский клуб должен объявить о сделке официально.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник играл в аренде за лондонский «Фулхэм». Хавбек поучаствовал в 19 поединках чемпионата Англии и отметился четырьмя забитыми мячами.