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«Тоттенхэм» оформил трансфер игрока «Шахтёра»

11 Июля 2023 • 10:55 Комментировать

Израильский полузащитник Манор Соломон покинул украинский «Шахтёр» и продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы игрока стал лондонский «Тоттенхэм».

Соломон успешно прошел медицинское обследование для «шпор» и подписал с ними трудовое соглашение. До конца дня лондонский клуб должен объявить о сделке официально.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник играл в аренде за лондонский «Фулхэм». Хавбек поучаствовал в 19 поединках чемпионата Англии и отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манор Соломон трансферы футбола - лето 2023
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