«Тоттенхэм» хочет удержать Кейна большими деньгами

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн может остаться в лондонском «Тоттенхэме». Как информирует The Telegraph, боссы столичного клуба придумали, как удержать главную звезду команды.

По данным источника, «шпоры» предложат 29-летнему бомбардиру новый контракт с заработной платой в размере почти 470 тысяч евро в неделю. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце сезона-2023/2024.

Напомним, что у Гарри есть варианты продолжения карьеры в европейских грандах. Интерес к англичанину проявляют «Бавария» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне АПЛ Кейн стал вторым бомбардиром. Он забил 30 голов в 38 поединках.