«Ювентус» и «Челси» готовят громкую сделку

Туринский «Ювентус» готов рассмотреть вариант продажи нападающего Душана Влаховича в лондонский «Челси» при определенном условии.

Как сообщает Corriere dello Sport, «старая синьора» сообщила «пенсионерам», что может отпустить серба за 25 миллионов евро, если английская сторона включит в сделку бельгийца Ромелу Лукаку.

В минувшем сезоне Влахович принял участие в 42 поединках во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Лукаку выступал в аренде за миланский «Интер». Бельгиец сыграл 37 поединков, записав на свой счет 14 голов и семь ассистов.