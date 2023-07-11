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«Милан» хочет купить нападающего «Арсенала»

11 Июля 2023 • 08:54 Комментировать

Нападающий Фоларин Балогун, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может перебраться в чемпионат Италии.

По сведениям таблоида Daily Mail, интерес к футболисту проявляет «Милан». Итальянский гранд впечатлен игрой 22-летнего форварда в прошедшем сезоне за «Реймс». Балогун провел в аренде за французскую команду 39 матчей и забил 22 гола.

Срок действующего контракта Балогуна с «канонирами» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А «Милан» финишировал на четвертом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
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