«Милан» хочет купить нападающего «Арсенала»

Нападающий Фоларин Балогун, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может перебраться в чемпионат Италии.

По сведениям таблоида Daily Mail, интерес к футболисту проявляет «Милан». Итальянский гранд впечатлен игрой 22-летнего форварда в прошедшем сезоне за «Реймс». Балогун провел в аренде за французскую команду 39 матчей и забил 22 гола.

Срок действующего контракта Балогуна с «канонирами» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А «Милан» финишировал на четвертом месте.