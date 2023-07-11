«Аль-Хиляль» назвал сумму, какую заплатит за Бернарду Силву

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва по-прежнему находится в сфере интересов саудовского «Аль-Хиляля». Об этом рапортуют журналисты CBS Sports.

Согласно сведениям источника, представители саудовского клуба сообщили английской стороне, что готовы заплатить за трансфер Бернарду 70 миллионов евро.

28-летний португальский полузащитник выступает за «горожан» с 2017 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.

В прошедшем сезоне Бернарду принял участие в 52 поединках за «Манчестер Сити», в которых забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.