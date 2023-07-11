Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аль-Хиляль» назвал сумму, какую заплатит за Бернарду Силву

11 Июля 2023 • 08:39 Комментировать

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва по-прежнему находится в сфере интересов саудовского «Аль-Хиляля». Об этом рапортуют журналисты CBS Sports.

Согласно сведениям источника, представители саудовского клуба сообщили английской стороне, что готовы заплатить за трансфер Бернарду 70 миллионов евро.

28-летний португальский полузащитник выступает за «горожан» с 2017 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.

В прошедшем сезоне Бернарду принял участие в 52 поединках за «Манчестер Сити», в которых забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Аль-Хиляль Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» назвал сумму, какую заплатит за Бернарду Силву
08:32 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет перехватить звезду АПЛ у «Баварии»
07:51 · Россия. Премьер-лига
Названа зарплата Санчеса в «Спартаке»
04:54 · Англия. Премьер-лига
​Вьери: «Очень жаль, что Тонали ушёл»
03:21 · Англия. Премьер-лига
К де Кетеларе есть интерес из Лиги 1 и АПЛ
02:22 · Англия. Премьер-лига
Муту умудрился переманить в свой «Рапид» игрока лондонского «Арсенала»
00:28 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с «Вольфсбургом» по ван де Вену
10 Июля
22:53 · Англия. Премьер-лига
Янг в ближайшие сутки пройдёт медосмотр в «Эвертоне»
22:43 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» может перехватить Давинсона Санчеса у «Спартака»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Назван лидер текущего лета по трансферным доходам
22:17 · Англия. Премьер-лига
Ленгле получил разрешение не тренироваться с «Барселоной» слухи
21:56 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не планирует уезжать из Европы слухи
21:48 · Англия. Премьер-лига
Санчо получит последний шанс в «Манчестер Юнайтед» слухи
21:39 · Англия. Премьер-лига
38-летний Янг близок к переходу в «Эвертон»
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» слухи
Все новости
Рекомендуем