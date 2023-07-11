«ПСЖ» хочет перехватить звезду АПЛ у «Баварии»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере французского «ПСЖ». Как сообщает PSG COMMUNITY, новый главный тренер парижского гранда Луис Энрике лично заинтересован в подписании английского бомбардира.

Боссы чемпиона Лиги 1 готовы предложить Кейну пятилетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере 16 миллионов евро. «ПСЖ» уже также начал договариваться о сделке с руководством «Тоттенхэма».

Ранее в прессе сообщалось, что заполучить форварда хочет мюнхенская «Бавария».

Гарри играет за «шпор» с 2011 года. Срок трудового договора между сторонами истекает летом 2024 года.