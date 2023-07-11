​Вьери: «Очень жаль, что Тонали ушёл»

Выступавший в прошлом за «Милан» Кристиан Вьери расстроен тем, что Сандро Тонали, воспитанник клуба, решил уйти и будет выступать за «Ньюкасл». Конечно, «Милан» неплохо заработал на нем, но даже это не является оправданием в глазах Вьери, который провел в клубе лишь часть сезона в 2005 году.

- Тонали ушел, мне очень жаль, что потому что я болел за него в «Милане», мне нравилось, как он играет. Но, с другой стороны, прелесть жизни в том, что каждый может делать то, что хочет, - цитирует слова Вьери pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнется двадцатого августа.