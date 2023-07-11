К де Кетеларе есть интерес из Лиги 1 и АПЛ

Бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе провел разочаровывающий сезон, и руководство клуба склоняется к тому, чтобы продать его - особенно если за него заплатят более-менее пристойные деньги. Как уточняет издание TMW, к нему есть интерес из французского чемпионата, а также из английской Премьер-лиги.

Впрочем, названия клубов, которые хотели бы пригласить де Кетеларе, не сообщаются. Вместе с ним продан может быть и Дивок Ориги - он, в отличие от де Кетеларе, хорошо знаком английскому футболу, так как в прошлом выступал за «Ливерпуль». За прошлый сезон де Кетеларе забил лишь один мяч.