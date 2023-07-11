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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

К де Кетеларе есть интерес из Лиги 1 и АПЛ

11 Июля 2023 • 03:21 Комментировать

Бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе провел разочаровывающий сезон, и руководство клуба склоняется к тому, чтобы продать его - особенно если за него заплатят более-менее пристойные деньги. Как уточняет издание TMW, к нему есть интерес из французского чемпионата, а также из английской Премьер-лиги.

Впрочем, названия клубов, которые хотели бы пригласить де Кетеларе, не сообщаются. Вместе с ним продан может быть и Дивок Ориги - он, в отличие от де Кетеларе, хорошо знаком английскому футболу, так как в прошлом выступал за «Ливерпуль». За прошлый сезон де Кетеларе забил лишь один мяч. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Шарль де Кетеларе
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