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Муту умудрился переманить в свой «Рапид» игрока лондонского «Арсенала»

11 Июля 2023 • 02:22 Комментировать

Вставший у руля бухарестского «Рапида» Адриан Муту умудрился пригласить в свой клуб игрока лондонского «Арсенала» - 20-летнего Кэтэлина Кыржана, родившегося, впрочем, в Бухаресте. В прошлом году Кыржан, выступающий в качестве полузащитника, подписал контракт с «Арсеналом», но не провел в его составе ни одного матча.

Сейчас же «канониры» решили сдать его в аренду. Вернувшись в родную Румынию, Кыржан заявил, что всегда мечтал играть под началом Муту и слышал много хорошего о том еще в Лондоне.

Наверное, от болельщиков «Челси», ведь выступал Муту в Англии именно там, хотя не сказать, что очень уж успешно. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Адриан Муту Рапид Бухарест чемпионат Румынии Кэтэлин Кыржан
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