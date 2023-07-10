Назван лидер текущего лета по трансферным доходам

Портал Transfermarkt подготовил рейтинг лидеров текущего лета по трансферным доходам. На данный момент список возглавляет лондонский «Челси» - итоговый доход «синих» составляет 221 млн евро.

На втором месте – «РБ Лейпциг». Трансферные доходы немецкого клуба – 134 млн евро. Замыкают первую четвёрку дортмундская «Боруссия» и лиссабонский «Спортинг» - у обоих по 108 млн.

На пятом месте – «Вулверхэмптон», 92 млн евро. На шестом – «Сассуоло», 90 млн. Седьмое место – у «Милана», 64 млн, восьмое – у мадридского «Атлетико» - 58 млн.

Напомним, что этим летом «Челси» продал таких игроков как Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Калиду Кулибали, Эдуар Менди, Матео Ковачич и Рубен Лофтус-Чик.