Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле, вероятно, покинет команду в летнее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, французский защитник получил разрешение от «Барселоны» на отсутствие на тренировках до 18 июля, чтобы завершить свой переход в другой клуб. По данным источника, игрок находится на пороге перехода в «Тоттенхэм», где он провел прошлый сезон на правах аренды.

Источник уточняет, что если переговоры с «Тоттенхэмом» не будут завершены вовремя, то защитник отправится вместе с командой в тур по США. Однако ожидается, что переход французского игрока в лондонский клуб будет официально объявлен уже в ближайшие дни.