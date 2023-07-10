Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку не планирует уезжать из Европы слухи

10 Июля 2023 • 21:56 Комментировать

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, который провел прошлый сезон на правах аренды в «Интере», планирует продолжать свою карьеру в Европе.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, нападающий снова ясно заявил, что он намерен остаться в Европе, отрицая какие-либо переговоры с клубами из Саудовской Аравии. Как сообщает журналист, в настоящее время нет информации о предложениях от таких клубов.

«Интер», в свою очередь, готов предложить «Челси» новый вариант сделки, так как миланский клуб до сих пор считает Лукаку приоритетной целью для своего состава.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
22:53 · Англия. Премьер-лига
Янг в ближайшие сутки пройдёт медосмотр в «Эвертоне»
22:43 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» может перехватить Давинсона Санчеса у «Спартака»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Назван лидер текущего лета по трансферным доходам
22:17 · Англия. Премьер-лига
Ленгле получил разрешение не тренироваться с «Барселоной» слухи
21:56 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не планирует уезжать из Европы слухи
21:48 · Англия. Премьер-лига
Санчо получит последний шанс в «Манчестер Юнайтед» слухи
21:39 · Англия. Премьер-лига
38-летний Янг близок к переходу в «Эвертон»
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» слухи
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сделает «Тоттенхэму» третье предложение по Кейну слухи
18:17 · Англия. Премьер-лига
Берлинский «Унион» пополнил полузащитник из АПЛ официально
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» требует за Кейна огромные деньги 2
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля» 1
16:22 · Англия. Премьер-лига
​В Египте хотят взять Салаха на Олимпиаду
16:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо рассказал, что может помешать Санчесу заиграть в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем