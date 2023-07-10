Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, который провел прошлый сезон на правах аренды в «Интере», планирует продолжать свою карьеру в Европе.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, нападающий снова ясно заявил, что он намерен остаться в Европе, отрицая какие-либо переговоры с клубами из Саудовской Аравии. Как сообщает журналист, в настоящее время нет информации о предложениях от таких клубов.

«Интер», в свою очередь, готов предложить «Челси» новый вариант сделки, так как миланский клуб до сих пор считает Лукаку приоритетной целью для своего состава.