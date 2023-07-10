Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санчо получит последний шанс в «Манчестер Юнайтед» слухи

10 Июля 2023 • 21:48 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен дать полузащитнику Джейдону Санчо последний шанс.

Как сообщает Times, скорее всего Санчо проведет еще один сезон в «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг решил дать игроку время, чтобы тот смог проявить себя себя. Тем не менее, уточняет источник, если «Манчестеру» поступит крупное предложение по игроку, то возможен его уход. Однако, учитывая высокий уровень заработной платы футболиста, шансы на его переход остаются крайне маловероятными.

В минувшем сезоне Санчо провел на поле 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Эрик тен Хаг трансферы футбола - лето 2023 Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
22:53 · Англия. Премьер-лига
Янг в ближайшие сутки пройдёт медосмотр в «Эвертоне»
22:43 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» может перехватить Давинсона Санчеса у «Спартака»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Назван лидер текущего лета по трансферным доходам
22:17 · Англия. Премьер-лига
Ленгле получил разрешение не тренироваться с «Барселоной» слухи
21:56 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не планирует уезжать из Европы слухи
21:48 · Англия. Премьер-лига
Санчо получит последний шанс в «Манчестер Юнайтед» слухи
21:39 · Англия. Премьер-лига
38-летний Янг близок к переходу в «Эвертон»
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» слухи
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сделает «Тоттенхэму» третье предложение по Кейну слухи
18:17 · Англия. Премьер-лига
Берлинский «Унион» пополнил полузащитник из АПЛ официально
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» требует за Кейна огромные деньги 2
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля» 1
16:22 · Англия. Премьер-лига
​В Египте хотят взять Салаха на Олимпиаду
16:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо рассказал, что может помешать Санчесу заиграть в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем