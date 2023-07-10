Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен дать полузащитнику Джейдону Санчо последний шанс.

Как сообщает Times, скорее всего Санчо проведет еще один сезон в «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг решил дать игроку время, чтобы тот смог проявить себя себя. Тем не менее, уточняет источник, если «Манчестеру» поступит крупное предложение по игроку, то возможен его уход. Однако, учитывая высокий уровень заработной платы футболиста, шансы на его переход остаются крайне маловероятными.

В минувшем сезоне Санчо провел на поле 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.