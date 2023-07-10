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«Эвертон» хочет подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» слухи

10 Июля 2023 • 20:09 Комментировать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Том Хитон может перейти в «Эвертон». 

Как сообщает журналист Mirror Джон Кросс, «Эвертон» выразил интерес в приобретении вратаря «Манчестер Юнайтед» Тома Хитона на фоне активных слухов о переходе голкипера «Интера» Андре Онана в стан «красных дьяволов».

Хитон, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021-го, после года игры за «Астон Виллу», может согласиться на предложение о переходе, чтобы увеличить свою игровую практику. В минувшем сезоне Хитон провел в составе «Манчестера» 2 матча в рамках Кубка Английской лиги, в которых не пропустил ни одного гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Том Хитон трансферы футбола - лето 2023
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