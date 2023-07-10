Голкипер «Манчестер Юнайтед» Том Хитон может перейти в «Эвертон».

Как сообщает журналист Mirror Джон Кросс, «Эвертон» выразил интерес в приобретении вратаря «Манчестер Юнайтед» Тома Хитона на фоне активных слухов о переходе голкипера «Интера» Андре Онана в стан «красных дьяволов».

Хитон, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021-го, после года игры за «Астон Виллу», может согласиться на предложение о переходе, чтобы увеличить свою игровую практику. В минувшем сезоне Хитон провел в составе «Манчестера» 2 матча в рамках Кубка Английской лиги, в которых не пропустил ни одного гола.