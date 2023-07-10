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«Бавария» сделает «Тоттенхэму» третье предложение по Кейну слухи

10 Июля 2023 • 19:48 Комментировать

«Бавария» готова сделать третье предложение «Тоттенхэму» по трансферу нападающего Гарри Кейна.

«Бавария» не собирается отступать в своих попытках приобрести Гарри Кейна. По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, клуб планирует предложить третью сделку за английского форварда.

Точные детали предстоящего предложения пока не разглашаются, но ожидается, что «Бавария» предложит сумму, превышающую 80 миллионов евро, которые «Тоттенхэм» недавно отверг.

Окончательное решение по предложенной сумме ожидается после обсуждения на встрече правления «Баварии» во вторник, 11 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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