Берлинский «Унион» в своих соцсетях официально представил новичка из команды АПЛ – атакующего полузащитника Брендена Ааронсона. 22-летний американец проведёт в немецкой команде ближайший сезон, так как его переход оформлен в рамках аренды.

Напомним, что Ааронсон числился в минувшем сезоне в покинувшем АПЛ «Лидсе». В клуб из Йоркшира он перебрался летом 2022 года из «РБ Зальцбурга». Сумма того перехода составила почти 33 млн евро.

В сезоне-2022/23 во всех турнирах Ааронсон вышел на поле за «павлинов» 41 раз, отличился двумя забитыми голами и тремя ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

В следующем сезоне «Унион» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.