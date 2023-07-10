Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»

10 Июля 2023 • 17:45 Комментировать

Голкипер Андре Онана переходит из «Интера» в «Манчестер Юнайтед». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Крис Уилер.

«Источники, близкие к Онана, говорят, что сделка по переходу вратаря из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» находится на завершающей стадии», - написал Уилер.

Андре Онана провёл в «Интере» один сезон. В 41 матче за миланский клуб камерунский голкипер пропустил 36 мячей.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Онана в 35 миллионов евро.

Напомним, что на днях было объявлено об уходе из «Манчестер Юнайтед» голкипера Давида де Хеа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» требует за Кейна огромные деньги
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля»
16:22 · Англия. Премьер-лига
​В Египте хотят взять Салаха на Олимпиаду
16:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо рассказал, что может помешать Санчесу заиграть в «Спартаке»
16:09 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» отклонил второе предложение «Баварии» по Кейну 1
15:49 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу заявил, что хочет сохранить Кейна в «Тоттенхэме»
15:44 · Англия. Чемпионшип
Полузащитник «Лидса» Рока перейдёт в «Бетис» на правах аренды
15:33 · Англия. Премьер-лига
Отец Риса Джеймса – об интересе «Реала»: «Был ошеломлён»
15:12 · Англия. Премьер-лига
​Двое нападающих попали в шорт-лист «Челси»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Джеррард может заполучить капитана «Ливерпуля»
14:44 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Магуайра солидную сумму 2
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересен Коло-Муани
13:20 · Англия. Премьер-лига
Каземиро назвал трёх лучших игроков своего поколения
13:11 · Англия. Премьер-лига
Каземиро готов стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем