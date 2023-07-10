​Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Андре Онана переходит из «Интера» в «Манчестер Юнайтед». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Крис Уилер.

«Источники, близкие к Онана, говорят, что сделка по переходу вратаря из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» находится на завершающей стадии», - написал Уилер.

Андре Онана провёл в «Интере» один сезон. В 41 матче за миланский клуб камерунский голкипер пропустил 36 мячей.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Онана в 35 миллионов евро.

Напомним, что на днях было объявлено об уходе из «Манчестер Юнайтед» голкипера Давида де Хеа.