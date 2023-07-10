​«Тоттенхэм» требует за Кейна огромные деньги

«Баварии» будет сложно осуществить летний трансфер форварда Гарри Кейна. В прессе появилась информация о том, что «Тоттенхэм» отклонил уже второе предложение из Мюнхена.

Как сообщает Daily Mail, «шпоры» требуют за Кейна 120 миллионов фунтов (140 миллионов евро). «Бавария» такие деньги платить не собирается.

Отмечается, что «Бавария» может вернуться за Гарри Кейном зимой. В январе подписать англичанина можно будет на меньшие деньги, ведь действующий контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года.

Добавим, что в конце июля этого года Гарри Кейн отпразднует свой 30-й день рождения.

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