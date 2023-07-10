​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал клуб осуществить летний трансфер полузащитника Кефрена Тюрама из «Ниццы». Об этом на своих страницах рассказывает Fichajes.

При этом ранее в прессе появлялась информация о том, что трансфер Тюрама в «Ливерпуль» может сорваться из-за высоких запросов 22-летнего футболиста по заработной плате.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кефрена Тюрама в 40 миллионов евро. За «Ниццу» полузащитник провёл 138 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 11 результативных передач на партнёров.

Отметим, что весной Кефрен Тюрам дебютировал за сборную Франции.