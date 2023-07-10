Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля»

10 Июля 2023 • 16:58 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал клуб осуществить летний трансфер полузащитника Кефрена Тюрама из «Ниццы». Об этом на своих страницах рассказывает Fichajes.

При этом ранее в прессе появлялась информация о том, что трансфер Тюрама в «Ливерпуль» может сорваться из-за высоких запросов 22-летнего футболиста по заработной плате.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кефрена Тюрама в 40 миллионов евро. За «Ниццу» полузащитник провёл 138 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 11 результативных передач на партнёров.

Отметим, что весной Кефрен Тюрам дебютировал за сборную Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ницца Юрген Клопп Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» требует за Кейна огромные деньги
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля»
16:22 · Англия. Премьер-лига
​В Египте хотят взять Салаха на Олимпиаду
16:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо рассказал, что может помешать Санчесу заиграть в «Спартаке»
16:09 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» отклонил второе предложение «Баварии» по Кейну 1
15:49 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу заявил, что хочет сохранить Кейна в «Тоттенхэме»
15:44 · Англия. Чемпионшип
Полузащитник «Лидса» Рока перейдёт в «Бетис» на правах аренды
15:33 · Англия. Премьер-лига
Отец Риса Джеймса – об интересе «Реала»: «Был ошеломлён»
15:12 · Англия. Премьер-лига
​Двое нападающих попали в шорт-лист «Челси»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Джеррард может заполучить капитана «Ливерпуля»
14:44 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Магуайра солидную сумму 2
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересен Коло-Муани
13:20 · Англия. Премьер-лига
Каземиро назвал трёх лучших игроков своего поколения
13:11 · Англия. Премьер-лига
Каземиро готов стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем