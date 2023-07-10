​В Египте хотят взять Салаха на Олимпиаду

Главный тренер молодёжной сборной Египта Рожерио Микале заявил о желании взять на олимпийский турнир звёздного Мохамеда Салаха.

«У нас есть ещё год, чтобы обдумать этот вопрос и оценить ситуацию. Но мы хотели бы видеть Салаха в команде. Он так же важен для нас, как Неймар для Бразилии», - сказал Микале, чьи слова приводит портал Goal.

Футбольный турнир на Олимпиаде в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. Если Салах туда поедет, то пропустит стартовый отрезок сезона.

Стоит сказать, что в 2021 году «Ливерпуль» не отпустил Салаха на Олимпийские игры. Клубы имеют право так действовать, ведь олимпийский футбольный турнир не санкционирован ФИФА.