Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Египте хотят взять Салаха на Олимпиаду

10 Июля 2023 • 16:22 Комментировать

Главный тренер молодёжной сборной Египта Рожерио Микале заявил о желании взять на олимпийский турнир звёздного Мохамеда Салаха.

«У нас есть ещё год, чтобы обдумать этот вопрос и оценить ситуацию. Но мы хотели бы видеть Салаха в команде. Он так же важен для нас, как Неймар для Бразилии», - сказал Микале, чьи слова приводит портал Goal.

Футбольный турнир на Олимпиаде в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. Если Салах туда поедет, то пропустит стартовый отрезок сезона.

Стоит сказать, что в 2021 году «Ливерпуль» не отпустил Салаха на Олимпийские игры. Клубы имеют право так действовать, ведь олимпийский футбольный турнир не санкционирован ФИФА.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиада Сборная Египта Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» требует за Кейна огромные деньги
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля»
16:22 · Англия. Премьер-лига
​В Египте хотят взять Салаха на Олимпиаду
16:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо рассказал, что может помешать Санчесу заиграть в «Спартаке»
16:09 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» отклонил второе предложение «Баварии» по Кейну 1
15:49 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу заявил, что хочет сохранить Кейна в «Тоттенхэме»
15:44 · Англия. Чемпионшип
Полузащитник «Лидса» Рока перейдёт в «Бетис» на правах аренды
15:33 · Англия. Премьер-лига
Отец Риса Джеймса – об интересе «Реала»: «Был ошеломлён»
15:12 · Англия. Премьер-лига
​Двое нападающих попали в шорт-лист «Челси»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Джеррард может заполучить капитана «Ливерпуля»
14:44 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Магуайра солидную сумму 2
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересен Коло-Муани
13:20 · Англия. Премьер-лига
Каземиро назвал трёх лучших игроков своего поколения
13:11 · Англия. Премьер-лига
Каземиро готов стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем