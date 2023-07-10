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​«Тоттенхэм» отклонил второе предложение «Баварии» по Кейну

10 Июля 2023 • 16:09 Комментировать (1)

«Тоттенхэм» отклонил и второе предложение по трансферу форварда Гарри Кейна. На этот раз «Бавария» предложила 80 миллионов евро плюс бонусы, однако лондонский клуб ответил отказом, пишет The Times.

Действующий контракт связывает Кейна с «Тоттенхэмом» до конца июня 2024 года. Учитывая ситуацию, лондонцы рискуют потерять звёздного форварда через год бесплатно.

В конце июля Гарри Кейну исполнится 30 лет. В своей карьере он ещё не выиграл ни одного трофея. Ранее Кейн давал понять, что хотел бы принять новый вызов в своей карьере.

Глупость или холодный расчёт: Почему Леви не отпускает Кейна из «Тоттенхэма»

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Июля 2023 в 16:38
ай.. паварка не сдавайся.. предложи 70 и пущай зяма дальше падпрыгиваець.. А-ха-ха-ха! )))
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