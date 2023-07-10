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Постекоглу заявил, что хочет сохранить Кейна в «Тоттенхэме»

10 Июля 2023 • 15:49 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился комментарием о возможном уходе форварда Гарри Кейна.

«Кейн является одним из лучших футболистов планеты. Не хочу, чтобы он уходил из «Тоттенхэма». «Тоттенхэм» должен добиться успеха», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделала еще одно предложение «шпорам» по трансферу Кейна, однако лондонский клуб хочет снова отвергнуть его.

29-летний форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Кейна оценивается в 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Гарри Кейн
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