Постекоглу заявил, что хочет сохранить Кейна в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился комментарием о возможном уходе форварда Гарри Кейна.

«Кейн является одним из лучших футболистов планеты. Не хочу, чтобы он уходил из «Тоттенхэма». «Тоттенхэм» должен добиться успеха», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделала еще одно предложение «шпорам» по трансферу Кейна, однако лондонский клуб хочет снова отвергнуть его.

29-летний форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Кейна оценивается в 90 млн евро.