Отец Риса Джеймса – об интересе «Реала»: «Был ошеломлён»

Отец защитника «Челси» Риса Джеймса, Найджел, высказался насчёт интереса к футболисту со стороны мадридского «Реала».

«Я был просто ошеломлён. Но теперь я больше ничего не читаю. Рис – топ-игрок, поэтому я уверен, что многие клубы хотели бы подписать его, но сейчас я не вижу такой возможности», - сказал Найджел в подкасте The Beautiful Game.

По словам отца футболиста, трансфер будет возможен, если Джеймс больше не будет нужен «Челси». Но сейчас Рис сосредоточен на выступлениях за клуб и хочет стать капитаном команды.

Добавим, что следующий сезон Премьер-лиги Англии стартует в августе.