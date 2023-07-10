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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Отец Риса Джеймса – об интересе «Реала»: «Был ошеломлён»

10 Июля 2023 • 15:33 Комментировать

Отец защитника «Челси» Риса Джеймса, Найджел, высказался насчёт интереса к футболисту со стороны мадридского «Реала».

«Я был просто ошеломлён. Но теперь я больше ничего не читаю. Рис – топ-игрок, поэтому я уверен, что многие клубы хотели бы подписать его, но сейчас я не вижу такой возможности», - сказал Найджел в подкасте The Beautiful Game.

По словам отца футболиста, трансфер будет возможен, если Джеймс больше не будет нужен «Челси». Но сейчас Рис сосредоточен на выступлениях за клуб и хочет стать капитаном команды.

Добавим, что следующий сезон Премьер-лиги Англии стартует в августе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Рис Джеймс
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