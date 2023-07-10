​Двое нападающих попали в шорт-лист «Челси»

«Челси» стремится усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. Как сообщает Evening Standard , в шорт-листе лондонского клуба находятся Элю Вахи из «Монпелье» и Душан Влахович из «Ювентуса».

20-летний Вахи оценивается специалистами портала transfermarkt в 35 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 француз забил 19 голов и отдал шесть результативных передач в 33 матчах.

23-летний Влахович, в свою очередь, оценивается в 70 миллионов евро. В прошлом сезоне серб записал на свой счёт 14 голов и четыре голевых паса в 42 играх.

Напомним, что главным тренером «Челси» недавно стал Маурисио Почеттино.