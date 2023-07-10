Джеррард может заполучить капитана «Ливерпуля»

Недавно Стивен Джеррард стал главным тренером клуба «Аль-Иттифак» в Саудовской Аравии. Легенда «Ливерпуля» может заполучить в качестве подопечного Джордана Хендерсона. О том, что 33-летнему полузащитнику предложили вариант с трансфером в «Аль-Иттифак», на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2011 года, то есть он успел поиграть с Джеррардом бок о бок. Теперь они могут воссоединиться в Саудовской Аравии.

Джордан Хендерсон оценивается специалистами портала transfermarkt в 10 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника на «Энфилде» рассчитан до конца июня 2025 года.