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​«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Магуайра солидную сумму

10 Июля 2023 • 14:44 Комментировать

В летнее трансферное окно защитник Гарри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед». При этом камнем преткновения может стать сумма, в которую клуб оценивает 30-летнего футболиста. Как сообщает Manchester Evening News, «красные дьяволы» хотят выручить за трансфер Магуайра 50 миллионов фунтов (примерно 58 миллионов евро). Вряд ли какой-то клуб предложит за игрока такие деньги.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Гарри Магуайра в 20 миллионов евро.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Магуайр провёл 175 матчей. В них защитник забил семь голов и отдал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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